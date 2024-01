Vimeo Aktie: War die Aufregung umsonst?

Die technische Analyse der Vimeo-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 3,77 USD liegt. Der aktuelle Schlusskurs beträgt 3,7 USD, was einer Abweichung von -1,86 Prozent entspricht. Basierend auf dieser Berechnung wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Eine ähnliche Bewertung ergibt sich, wenn der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet wird. Hier liegt der letzte Schlusskurs bei 3,71 USD, was einer Abweichung von -0,27 Prozent entspricht. Auch auf dieser kurzfristigeren Basis erhält die Vimeo-Aktie ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass es im vergangenen Monat keine signifikante Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, weshalb auch dieser Punkt als "Neutral" bewertet wird. Auch die Diskussionsintensität über das Unternehmen hat sich nicht wesentlich verändert, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Vimeo-Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Vimeo-Aktie zeigt einen Wert von 76,19, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der den RSI für 25 Tage betrachtet, beläuft sich auf 49,34, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Somit ergibt sich insgesamt ein Rating von "Schlecht".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ, wobei an fünf Tagen positive Themen dominierten und an neun Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen hat sich die Stimmung jedoch zugunsten positiver Themen verändert, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Zusammenfassend ergibt sich daher für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung der Vimeo-Aktie.