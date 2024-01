Vimeo Aktie: Unfassbar - jetzt winkt der nächste Schritt...

In den letzten 12 Monaten haben Analysten für Vimeo 1 Mal eine positive Bewertung abgegeben, während sie 0 Mal neutral und 0 Mal negativ bewertet haben. Langfristig erhält der Titel somit von institutionellen Analysten das Rating "Gut". Im letzten Monat gab es keine neuen Bewertungen von Analysten zu Vimeo. Die Analysten beschäftigten sich auch mit dem aktuellen Kurs von 3,92 USD und erwarten eine Entwicklung von 84,95 Prozent, was zu einem mittleren Kursziel von 7,25 USD führt. Dies wird als positive Einschätzung betrachtet, was zu der Gesamtbewertung "Gut" durch institutionelle Analysten führt.

In den letzten zwei Wochen wurde Vimeo von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. In den letzten Tagen wurden jedoch überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt wird die Anleger-Stimmung als "Neutral" eingestuft.

In den letzten Wochen gab es eine Zunahme positiver Kommentare über Vimeo in den sozialen Medien, was zu einer positiven Bewertung durch die Marktteilnehmer führt. Die Aktie erhält daher eine "Gut"-Bewertung. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Vimeo wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Gut"-Rating.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Vimeo aktuell bei 3,76 USD. Der Aktienkurs selbst ging bei 3,92 USD aus dem Handel und hat damit einen Abstand von +4,26 Prozent aufgebaut. Das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) zeigt ein Niveau von 3,61 USD, was einer Differenz von +8,59 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal liefert. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Gut".