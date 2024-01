Vimeo Aktie: So geht’s nicht weiter!

Weitere Suchergebnisse zu "Verizon":

Die Analystenbewertungen für die Aktie von Vimeo zeigen in den letzten zwölf Monaten eine positive Tendenz. Insgesamt wurde die Aktie mit 1 "Gut" und 0 "Neutral" sowie 0 "Schlecht"-Einstufungen bewertet, was zu einer langfristigen Einstufung von "Gut" führt. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 7,25 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von 96,48 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Bewertung ergibt sich insgesamt die Einschätzung "Gut" für die Aktie von Vimeo.

Die technische Analyse ergibt jedoch ein anderes Bild. Der Relative Strength-Index (RSI) liegt bei 76,19 und wird daher als "Schlecht" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, zeigt mit einem Wert von 51,35 eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt wird die Gesamteinschätzung auf "Schlecht" festgelegt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln ebenfalls eine negative Stimmung gegenüber der Aktie von Vimeo wider. In den letzten Wochen überwiegen die negativen Meinungen und Themen über das Unternehmen, was zu der Einschätzung "Schlecht" führt.

Die Diskussionsintensität im Internet zeigt ebenfalls eine unterdurchschnittliche Aktivität in Bezug auf die Aktie von Vimeo, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Jedoch wurde eine positive Stimmungsänderung identifiziert, was zu einem langfristigen Stimmungsbild von "Gut" führt.

Insgesamt ergibt sich daher eine gemischte Bewertung für die Aktie von Vimeo, wobei die Analysten eine positive langfristige Einschätzung abgeben, während die technische Analyse und die Stimmung in den sozialen Medien eher negativ ausfallen.

