Vimeo Aktie: Kursausbruch – aber in welche Richtung?

Die technische Analyse der Vimeo-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 3,82 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 3,83 USD befindet sich daher auf einem ähnlichen Niveau, mit einer Abweichung von +0,26 Prozent. Auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt der gleitende Durchschnitt 3,86 USD, und der letzte Schlusskurs liegt ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt, mit einer Abweichung von -0,78 Prozent. Insgesamt wird die Vimeo-Aktie daher sowohl auf langfristiger als auch auf kurzfristiger Basis mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Die Anlegerstimmung in Social Media war in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Vimeo, mit fünf positiven und acht negativen Tagen. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind jedoch vornehmlich neutral, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung der Anlegerstimmung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Vimeo liegt bei 46,24, was auf eine neutrale Situation hindeutet. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich ebenfalls bei 46, was ebenfalls als neutral bewertet wird. Insgesamt erhält die Vimeo-Aktie daher in dieser Kategorie eine "Neutral"-Einstufung.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität durchschnittlich ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung für die Vimeo-Aktie auf Basis dieser Analyse.