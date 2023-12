Vimeo Aktie: Jubelschreie!

Vimeo-Aktie erhält "Gut"-Rating von Analysten

Gemäß einer Analyse von 1 Analystenbewertung in den letzten zwölf Monaten wird die Vimeo-Aktie als "Gut" eingestuft. Es gab keine Analystenupdates im letzten Monat. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 7,25 USD, was auf einen möglichen Anstieg um 88,31 Prozent vom letzten Schlusskurs von 3,85 USD hindeutet. Daraus ergibt sich die Empfehlung "Gut". Insgesamt erhält die Aktie somit ein "Gut"-Rating von den Analysten.

Sentiment und Buzz

Bei der Analyse weicher Faktoren spielt die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz eine Rolle. In den letzten Monaten zeigte die Diskussionsintensität von Vimeo nur wenig Aktivität, was zu einer Einschätzung von "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch positiv, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Anleger-Sentiment

Das Anleger-Sentiment wird durch Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien bestimmt. In den letzten zwei Wochen wurde überwiegend positiv über Vimeo diskutiert, aber in den letzten ein, zwei Tagen dominierten negative Themen. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung.

Relative Strength Index

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt bei 37,5 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der RSI25 zeigt ähnliche Werte und führt auch zu einer "Neutral"-Bewertung für Vimeo.

Insgesamt erhält die Vimeo-Aktie demnach eine "Gut"-Einschätzung von Analysten, ein "Gut"-Rating für Sentiment und Buzz, sowie eine "Neutral"-Bewertung aufgrund des Anleger-Sentiments und des Relative Strength Index.

