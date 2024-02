Vimeo Aktie: Jetzt aber!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Diese Analyse ergibt für Vimeo folgende Werte: Der RSI7 liegt bei 22,88 Punkten, was darauf hindeutet, dass Vimeo überverkauft ist, während der RSI25 bei 34,17 liegt, was bedeutet, dass Vimeo weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt erhält das Wertpapier in diesem Abschnitt eine "Gut"-Bewertung.

Die Stimmung und Diskussionen rund um die Aktien von Vimeo zeigen eine starke Aktivität und eine positive langfristige Stimmung unter den Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge deutet auf eine gute Stimmungslage hin. Allerdings gibt es kaum Änderungen in der Stimmungsrate, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie von Vimeo bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut".

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Vimeo-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 3,83 USD, während der letzte Schlusskurs bei 4,56 USD liegt, was einer Abweichung von +19,06 Prozent entspricht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen zeigt eine ähnliche positive Entwicklung, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt.

Die Anleger-Stimmung bei Vimeo ist insgesamt besonders positiv, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. In den vergangenen Tagen standen vor allem positive Themen im Mittelpunkt, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt. Somit errechnet sich insgesamt eine "Gut"-Bewertung zum Punkt Anleger-Stimmung.