Vimeo Aktie: Immer langsam!

Die Einschätzung einer Aktie basiert nicht nur auf Finanzkennzahlen, sondern auch auf der Analyse der Kommunikation im Internet. In einer längerfristigen Betrachtung werden die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Bei der Analyse von Vimeo zeigten sich interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war eher gut, was zu einer positiven Änderung führte. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung.

Der Relative Strength Index (RSI) indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen. Der RSI der Vimeo liegt bei 46,24, was als neutral betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, ergibt ebenfalls eine neutrale Situation. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral" vergeben.

Die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung der Vimeo-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 3,82 USD liegt. Auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt der gleitende Durchschnitt 3,86 USD. Beide Werte führen zu einer Bewertung als "Neutral".

Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ eingestellt waren gegenüber Vimeo. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind vornehmlich neutral. Auf dieser Basis erhält Vimeo eine "Schlecht"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Insgesamt zeigt die Analyse eine neutrale bis negative Stimmung und eine neutrale Bewertung der technischen und sozialen Indikatoren für die Vimeo-Aktie.