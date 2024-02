Vimeo Aktie: Immer langsam!

Die Anlegerstimmung für Vimeo war in den letzten Tagen überwiegend negativ, wie aus Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. Es gab fünf positive und neun negative Tage. Trotzdem waren die neuesten Nachrichten über das Unternehmen in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positiv. Daher wird Vimeo basierend auf einer Stimmungsanalyse insgesamt neutral bewertet.

Die Rate der Stimmungsänderung und die Diskussionsintensität zeigen keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat. Daher wird dieser Punkt neutral bewertet. Jedoch wurde das Unternehmen in den Diskussionen weniger beachtet als zuvor und geriet aus dem Fokus der Anleger, wodurch es ein schlechtes Rating erhält.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Vimeo-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 3,81 USD. Der letzte Schlusskurs (4,04 USD) weicht somit um +6,04 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als gut bewertet wird. Der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen beträgt 3,85 USD, daher erhält die Aktie in dieser kurzfristigeren Analysebasis eine neutrale Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) beträgt für die Vimeo-Aktie 36,71, was darauf hindeutet, dass sie weder überkauft noch überverkauft ist. Auf der Basis des RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage betrachtet, wird die Aktie mit einem Wert von 38 ebenfalls als neutral eingestuft.

Zusammenfassend erhält Vimeo gemäß der technischen Analyse und dem RSI insgesamt eine neutrale Bewertung.