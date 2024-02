Vimeo Aktie: Fakten, Fakten, Fakten!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Vimeo-Aktie weist einen Wert von 17 für die letzten 7 Tage auf, was darauf hinweist, dass die Aktie überverkauft ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der 25-Tage-RSI bei 51,61, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Die Stimmung rund um die Vimeo-Aktie wurde auf sozialen Plattformen analysiert, wobei überwiegend positive Kommentare festgestellt wurden. In den letzten beiden Tagen wurden jedoch hauptsächlich negative Themen diskutiert, weshalb die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft wird.

In technischer Hinsicht wird die 200-Tage-Linie der Vimeo-Aktie aktuell bei 3,78 USD verzeichnet, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Der Aktienkurs lag zuletzt bei 3,97 USD, was einem Abstand von +5,03 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 3,8 USD, was einer Differenz von +4,47 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal ergibt. Insgesamt wird die Vimeo-Aktie auf Basis dieser Analyse als "Gut" bewertet.

Die Stimmung und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien lassen auf eine Verschlechterung des Stimmungsbildes in den letzten vier Wochen schließen. Daher wird die Aktie in diesem Bereich mit "Schlecht" bewertet. Insgesamt erhält die Vimeo-Aktie daher auf dieser Stufe ein "Schlecht"-Rating.