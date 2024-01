Vimeo Aktie: Es geht auch anders!

In den sozialen Medien zeigte sich in den letzten vier Wochen eine Aufhellung der Stimmungslage bei Vimeo. Dies führt zu einer positiven Bewertung der Aktie. Auch die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat zugenommen, was ebenfalls zu einer positiven Einschätzung führt.

Das Anleger-Sentiment spiegelt die Stimmung der Anleger wider und ist ein wichtiger Indikator für die Bewertung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden zuletzt vor allem negative Meinungen zu Vimeo veröffentlicht, was zu einer insgesamt negativen Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Vimeo liegt bei 87,1 und führt zu einer negativen Einschätzung. Auch der RSI25, der die Kursbewegungen der letzten 25 Tage berücksichtigt, deutet auf eine neutrale Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich daher eine negative Gesamtbewertung.

Die Analysten zeigen sich hingegen positiv gestimmt und geben der Aktie eine gute Bewertung. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Vimeo liegt bei 7,25 USD, was einer positiven Kursentwicklung um 92,82 Prozent entspricht. Somit wird die Aktie auch von den Analysten positiv eingeschätzt.

