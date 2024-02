Vimeo Aktie: Diese Meldung kommt genau zum richtigen Zeitpunkt!

Aktienkurse können neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung eingeschätzt werden. In Bezug auf die sozialen Plattformen wurden überwiegend positive Kommentare zu Vimeo gemessen. Allerdings wurden in den vergangenen zwei Tagen hauptsächlich negative Themen rund um Vimeo in den sozialen Medien diskutiert, was zu einer neutralen Einstufung der Aktie führt.

Die Stimmungslage und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien können präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie geben. Bei Vimeo wurde in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes festgestellt, weshalb die Aktie mit "Schlecht" bewertet wird. Die Kommunikationsfrequenz hat sich hingegen nicht verändert.

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit und kann anzeigen, ob eine Aktie überkauft oder unterkauft ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Vimeo-Aktie zeigt eine Überverkauft-Situation und erhält daher eine "Gut"-Bewertung. Im Vergleich dazu ist der 25-Tage-RSI weder überkauft noch -verkauft, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Gut"-Rating nach der RSI-Bewertung für Vimeo.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Vimeo-Aktie verläuft aktuell bei 3,78 USD, während der Aktienkurs bei 3,97 USD lag, was einem Abstand von +5,03 Prozent entspricht und zu einer positiven Bewertung führt. Im Gegensatz dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 3,8 USD, was zu einem neutralen Signal führt. Insgesamt ergibt sich daher eine positive Gesamtbewertung auf Basis der technischen Analyse.