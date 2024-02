Vimeo Aktie: Diese Entwicklung ist mal ganz was neues

Der Relative Strength Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Vimeo-Aktie beträgt aktuell 40, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt ebenfalls an, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und daher auch hier mit einem "Neutral"-Rating eingestuft wird. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Neutral"-Rating für Vimeo.

Die technische Analyse zeigt, dass der Kurs der Vimeo-Aktie von dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50) um +0,79 Prozent abweicht, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. In Bezug auf die vergangenen 200 Tage beträgt die Abweichung zum GD200 +1,59 Prozent, was auch hier zu einer Gesamteinstufung von "Neutral" führt.

Bei der Bewertung des Sentiments und Buzz rund um die Aktie wurde festgestellt, dass die Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität zeigt, weshalb eine "Neutral"-Bewertung erzeugt wird. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen zeigt eine negative Veränderung, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt wird der langfristigen Stimmungslage der Aktie von Vimeo die Note "Schlecht" gegeben.

Die Basis des Anleger-Sentiments bilden Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien, die in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv über Vimeo waren. In den letzten ein, zwei Tagen dominierten jedoch vor allem negative Themen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer führt.