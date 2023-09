Villeroy & Boch: Dividendenperle mit Übernahme. Aktie fährt Achterbahn.

Passt – regional und thematisch.

Sieht zumindest Villeroy & Boch so: „Beide Unternehmen ergänzen sich optimal in ihrer regionalen Präsenz, ihren Vertriebsstrategien und hinsichtlich ihres Produkt- und Markenportfolios – das bildet die Basis für eine stärkere Wettbewerbsposition und zusätzliches Wachstum. In einer Branche mit weltweitem Wachstumspotential wird das integrierte Unternehmen so zu den umsatzstärksten Badprodukteherstellern Europas aufschließen.“ (Ad-hoc, Villeroy & Boch, 18.09.2023)

Es geht um die Ergänzung des Geschäftsbereichs „Bad & Wellness“, der in den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres 2023 aufgrund schwacher Baukonjunktur schwächelte. Man erzielte in diesem Segment einen Umsatz in Höhe von 298,9 Mio EUR und lag damit um 14,0 % unter Vorjahr. Dabei musste in allen Geschäftsfeldern ein Umsatzrückgang hingenommen werden. Dies zeigte sich hauptsächlich im Geschäftsfeld Sanitärkeramik (-21,5 Mio EUR) bedingt durch die konjunkturelle Abkühlung in Europa und den Bestandsabbau des Handels im ersten Halbjahr sowie im Geschäftsfeld Wellness (-14,4 Mio EUR), wo die Umsatzentwicklung der Outdoor-Spas unter einer Kaufzurückhaltung, ausgelöst durch politische Restriktionen im Kontext der Energiekrise, leidet. Immerhin erzeilte der Unternehmensbereich Bad & Wellness im ersten halbjahr ein EBIT von 33,3 Mio EUR (Vorjahr: 37,9 Mio EUR).