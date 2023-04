Villeroy & Boch Aktien – Platow Brief sieht mehr als „nur“ eine Dividendenperle. Klarer Kauf.

Villeroy & Boch ist mehr als nur eine Dividendenperle

Bei Keramikwaren im Haushalt ist Villeroy & Boch seit Gründung 1748 eine feste Größe. Im wettbewerbsintensiven Umfeld grenzt sich der Premiumanbieter von Küchengeschirr (Umsatzanteil: 34%) und Badmöbeln (66%) vor allem durch ein anspruchsvolles Design und Innovationen ab. Dafür investiert das Unternehmen jährlich rd. 2% des Umsatzes in Forschung und Entwicklung.

Der Umsatz ist in den vergangenen fünf Jahren durchschnittlich um 4% gestiegen. Die Gewinne zogen im gleichen Zeitraum sogar um 18% p. a. an, die EBIT-Marge verbesserte sich von 6,0 auf 9,7%. Die fundamentale Entwicklung spricht dafür, dass die 275 Jahre alte Marke erfolgreich am Markt positioniert ist. Zum Vergleich: Der Schweizer Wettbewerber Geberit, mit dem v. a. Schnittmengen im Bad & Sanitärbereich bestehen, kommt im gleichen Zeitraum auf ein Umsatzwachstum von 3% pro Jahr. Nicht nur in Deutschland, wo rd. 29% der Umsätze erzielt werden, sondern auch im Ausland (71%) sind die Produkte des in Mettlach beheimateten Traditionsunternehmen begehrt.