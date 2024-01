Villeroy & Boch Aktie: Das ist erstaunlich

Die technische Analyse des aktuellen Kurses von Villeroy & Boch zeigt, dass er mit 17,95 EUR 2,66 Prozent unter dem GD200 (18,44 EUR) liegt. Dies signalisiert neutral aus charttechnischer Sicht. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, steht bei 17,76 EUR, was einem Abstand von +1,07 Prozent entspricht und ebenfalls ein "Neutral"-Signal darstellt. Zusammenfassend wird der Kurs der Villeroy & Boch-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf Sentiment und Buzz gab es in den letzten Wochen keine deutliche Veränderung in der Kommunikation über Villeroy & Boch in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" eingestuft. Die Intensität der Diskussionen liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Insgesamt wurde über Villeroy & Boch unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Die Diskussionen rund um Villeroy & Boch in den sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Es gab weder positive noch negative Ausschläge, und überwiegend neutrale Themen wurden angesprochen. Daher wird das Unternehmen als "Neutral" eingestuft.

In der fundamentalen Analyse gilt die Aktie von Villeroy & Boch als unterbewertet, da das KGV mit 7,58 insgesamt 76 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Bauprodukte", der 31,58 beträgt. Aufgrund dieses Hintergrunds erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".