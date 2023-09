Villeroy & Boch-Aktie: Das ist ein dickes Ding!

Am Freitag ging es mit der Villeroy & Boch-Aktie (WKN: 765723) noch um +7% nach oben, doch am Montag lösen sich fast alle Kursgewinne wieder in Luft aus. Am frühen Nachmittag ist die Aktie des Keramikherstellers mit fast 6% im Minus. Was sorgt dieser Tage für so hohe Kurschwankungen?