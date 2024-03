Villeroy & Boch Aktie: Das ist ein absolutes Geschenk!

Die Dividendenrendite von Villeroy & Boch liegt derzeit bei 6,8 Prozent, was über dem Branchendurchschnitt von 3,11 Prozent liegt. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie eine "Gut"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

In Bezug auf den Aktienkurs hat Villeroy & Boch im vergangenen Jahr eine Rendite von -1,99 Prozent erzielt, was 6,75 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 4,76 Prozent liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Bauprodukte" beträgt 6,17 Prozent, und Villeroy & Boch liegt aktuell 8,16 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Villeroy & Boch-Aktie beträgt in den letzten 7 Tagen 33, was auf ein "Neutral"-Rating hindeutet. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 46,38, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Neutral"-Rating für Villeroy & Boch.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie von Villeroy & Boch zeigt sich eine erhöhte Diskussionsintensität im Netz, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung war eher positiv, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie von Villeroy & Boch als "Gut"-Wert eingestuft.