Villeroy & Boch Aktie: Das ist ein Hammer

Die technische Analyse von Villeroy & Boch zeigt, dass sich die Aktie in Bezug auf trendfolgende Indikatoren derzeit neutral verhält. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt bei 18,73 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 17,4 EUR deutlich darunter liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung auf längerfristiger Basis. Im Gegensatz dazu liegt der 50-Tage-Durchschnitt bei 17,6 EUR, wodurch der letzte Schlusskurs eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird Villeroy & Boch daher auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt ebenfalls eine neutrale Bewertung von Villeroy & Boch, da der Wert bei 46,67 liegt und somit weder überkauft noch -verkauft ist. Selbst bei einer Betrachtung des RSI über 25 Tage bleibt die Einstufung neutral.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" ist die Rendite von Villeroy & Boch mit 8,02 Prozent deutlich überdurchschnittlich, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien wurden in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt, wodurch auch hier eine "Neutral"-Bewertung für Villeroy & Boch resultiert.