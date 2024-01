Villeroy & Boch Aktie: DAS heißt noch nichts

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Der RSI ist ein häufig eingesetzter Indikator aus der technischen Analyse. Für Villeroy & Boch wird der 7-Tage-RSI derzeit bei 41,03 Punkten bewertet, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der etwas längerfristige RSI25 liegt bei 43,27 Punkten, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken bezüglich Villeroy & Boch war in den vergangenen Tagen neutral, was zu einer "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Villeroy & Boch-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen mit 18,49 EUR bewertet, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage von 17,72 EUR ergibt eine "Neutral"-Bewertung.

In der fundamentalen Analyse zeigt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Villeroy & Boch einen Wert von 7,58, was deutlich günstiger ist als das Branchenmittel in der "Bauprodukte"-Branche. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft, da er unterbewertet ist.

Insgesamt ergibt sich somit für Villeroy & Boch eine "Neutral"-Bewertung in den verschiedenen Analysebereichen.