Villeroy & Boch Aktie: Das hat Gewicht!

Der Beitrag von Sentiment und Buzz zur Beurteilung einer Aktie ist von großer Bedeutung und beinhaltet auch eine längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Bei der Bewertung spielen die Diskussionsintensität, also die Häufigkeit der Meldungen, sowie die Rate der Stimmungsänderung eine wichtige Rolle. Bei Villeroy & Boch zeigte sich bei dieser Analyse interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, da eine normale Aktivität zu sehen ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was wiederum zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") hat die Aktie von Villeroy & Boch im vergangenen Jahr eine Rendite von 14,68 Prozent erzielt, was 8,54 Prozent über dem Durchschnitt von 6,14 Prozent liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Bauprodukte" beträgt 7,2 Prozent, wobei Villeroy & Boch aktuell 7,47 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Villeroy & Boch bei 17,6 EUR liegt, was einer Entfernung von -4,24 Prozent vom GD200 (18,38 EUR) entspricht. Dies wird als "Neutral"-Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung der letzten 50 Tage beziffert, liegt bei 17,76 EUR, was bedeutet, dass auch hier ein "Neutral"-Signal vorliegt, da der Abstand -0,9 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Villeroy & Boch-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Fundamental betrachtet liegt das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Villeroy & Boch bei 7,58, was unter dem Branchendurchschnitt von 31,41 liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht unterbewertet ist und eine "Gut"-Bewertung erhält.