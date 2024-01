Villeroy & Boch Aktie: Das hat Gewicht!

Die Villeroy & Boch-Aktie weist aktuell eine Dividendenrendite von 6,8 % auf, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 3,13 %. Das bedeutet, dass die ausgeschüttete Dividende als "Gut" eingestuft wird, da die Differenz zum Branchendurchschnitt lediglich 3,67 Prozentpunkte beträgt.

In der technischen Analyse wird die 200-Tage-Linie (GD200) der Villeroy & Boch-Aktie bei 18,26 EUR verzeichnet. Der Aktienkurs liegt derzeit bei 18 EUR, was einem Abstand von -1,42 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu beträgt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage 17,76 EUR, was einer Differenz von +1,35 Prozent entspricht. Auf Basis dieser beiden Zeiträume wird die Einstufung als "Neutral" vorgenommen.

Der Relative Strength Index (RSI) der Villeroy & Boch-Aktie beträgt für die letzten 7 Tage 46, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Auch der RSI der letzten 25 Tage liegt mit 44,09 im neutralen Bereich. Somit ergibt die Analyse der RSIs insgesamt ein "Neutral"-Rating für die Aktie.

Die Stimmung rund um die Villeroy & Boch-Aktie auf sozialen Plattformen wird als neutral bewertet. Allerdings wurden in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen von Nutzern aufgegriffen, was zu einer Einstufung als "Gut" hinsichtlich der Stimmung führt. Daher wird Villeroy & Boch in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.

Sollten Villeroy & Boch Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich Villeroy & Boch jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Villeroy & Boch-Analyse.

Villeroy & Boch: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...