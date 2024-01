Villeroy & Boch Aktie: Wieso ist diese Entwicklung SO wichtig?

Die Aktie von Villeroy & Boch wird derzeit auf Basis der technischen Analyse als "Neutral" eingestuft. Die 200-Tage-Linie liegt bei 18,26 EUR, was einem Abstand von -1,42 Prozent zum aktuellen Aktienkurs von 18 EUR entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 17,76 EUR, was einer Differenz von +1,35 Prozent und ebenfalls einem "Neutral"-Signal entspricht.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie gab es in den letzten Wochen keine signifikanten Veränderungen. Weder gab es eine Tendenz zu besonders positiven noch zu negativen Themen in den sozialen Medien, noch zeigten sich Unterschiede in der Anzahl der Diskussionsbeiträge. Daher wird auch in diesem Bereich die Einstufung als "Neutral" vergeben.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses ergibt sich, dass die Aktie von Villeroy & Boch im vergangenen Jahr eine Rendite von -1,99 Prozent erzielte. Dies liegt 6,86 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Industrie" (4,86 Prozent) und 7,48 Prozent unter der mittleren jährlichen Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Bauprodukte" (5,48 Prozent). Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie insgesamt eine Bewertung als "Schlecht".

In Bezug auf die Dividende weist Villeroy & Boch derzeit eine Dividendenrendite von 6,8 % aus, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 3,13 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut" bezüglich der ausgeschütteten Dividende, aufgrund einer Differenz von 3,67 Prozentpunkten.