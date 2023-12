Villeroy & Boch Aktie: Wer abwartet, ist gut beraten

Die Aktie von Villeroy & Boch wird anhand verschiedener Kriterien analysiert. Im Bereich der Fundamentalanalyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie bei 7,6 liegt, was unter dem Branchendurchschnitt von 31,28 liegt. Aufgrund dessen wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien wurden in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bezüglich der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz festgestellt. Daher wird die Aktie in diesem Bereich als "Neutral" bewertet.

Die Dividendenrendite von Villeroy & Boch beträgt derzeit 6,92 %, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 3,27 %. Dies führt zu einer Bewertung als "Gut" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

In Bezug auf die technische Analyse weist der aktuelle Kurs der Villeroy & Boch-Aktie von 17,25 EUR eine Entfernung von -8,15 Prozent vom GD200 (18,78 EUR) auf, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 17,6 EUR, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Zusammenfassend wird der Kurs der Villeroy & Boch-Aktie als "Neutral" bewertet, basierend auf einem Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen.