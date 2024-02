Villeroy & Boch Aktie: Was ist jetzt zu tun!

Die Aktienanalyse von Villeroy & Boch zeigt gemischte Signale in Bezug auf die Stimmung und das Buzz im Netz. Die Diskussionsintensität war in den vergangenen Monaten erhöht, was als positiv bewertet wird. Ebenso gab es eine positive Veränderung in der Rate der Stimmungsänderung. Daraus ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Einstufung in Bezug auf diese Faktoren.

Im Bereich der technischen Analyse zeigt der Relative Strength-Index (RSI) von Villeroy & Boch einen neutralen Wert von 42,11 und RSI25 von 48, was ebenfalls zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Villeroy & Boch bei 7, was im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Bauprodukte" als unterbewertet betrachtet wird.

Die Aktienperformance von Villeroy & Boch in den letzten 12 Monaten zeigt eine Underperformance von -1,99 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche, die im Durchschnitt um 4,01 Prozent gestiegen sind. Im Sektorvergleich lag die Rendite von Villeroy & Boch auch unter dem Durchschnitt.

Insgesamt ergibt sich eine "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die Branchen- und Sektorvergleich der Aktienkurse.