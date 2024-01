Villeroy & Boch Aktie: Was bedeutet das für den Kurs?

Die Aktie des Bauprodukte-Unternehmens Villeroy & Boch wird von Analysten als unterbewertet eingestuft. Der Hauptindikator für diese Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV), das mit einem Wert von 7,58 deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 31,46. Daraus ergibt sich eine Unterbewertung von 76 Prozent und die Aktie wird daher als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Villeroy & Boch-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen betrachtet. Dieser beträgt aktuell 18,49 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 18,25 EUR liegt, was einem Unterschied von -1,3 Prozent entspricht. Auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich ein gleitender Durchschnitt von 17,72 EUR und der letzte Schlusskurs liegt nahe diesem Wert (+2,99 Prozent). Aufgrund dieser Werte wird die Aktie auf technischer Basis als "Neutral" bewertet.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken in Bezug auf das Unternehmen Villeroy & Boch war neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Daher wird die Aktie auch in Bezug auf das Anleger-Sentiment als "Neutral" eingestuft.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt eine durchschnittliche Diskussionsintensität und kaum Änderungen in der Stimmung. Insgesamt ergibt sich daher auch hier eine "Neutral"-Einstufung.

Insgesamt wird die Villeroy & Boch-Aktie aufgrund der fundamentalen und technischen Analyse sowie des Anleger-Sentiments und des Online-Buzz mit einem "Neutral"-Rating versehen.

