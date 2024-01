Villeroy & Boch Aktie: Was die Zahlen bedeuten!

Der deutsche Keramikhersteller Villeroy & Boch hat eine höhere Dividendenrendite als der Branchendurchschnitt. Mit einer Dividendenrendite von 6,92 Prozent übertrifft das Unternehmen den Branchendurchschnitt von 3,15 Prozent um 3,77 Prozentpunkte. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie zeigt sich, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Veränderung in der Stimmung der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Auch die Diskussionsintensität über das Unternehmen hat sich nicht signifikant verändert, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Villeroy & Boch-Aktie bei 18,53 EUR liegt, wobei der aktuelle Kurs bei 18,2 EUR liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Neutral". Der Abstand zum GD200 beträgt -1,78 Prozent, während der GD50 der vergangenen 50 Tage einen Stand von 17,64 EUR aufweist, was einer Distanz von +3,17 Prozent entspricht. Insgesamt ergibt sich hieraus eine Gesamtnote von "Neutral".

Der Relative Strength-Index (RSI) für Villeroy & Boch liegt bei 33,33, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25, der für einen Zeitraum von 25 Tagen gilt, beläuft sich auf 45,36, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Zusammenfassend ergibt sich hieraus ein Gesamtrating von "Neutral" für die Villeroy & Boch-Aktie.