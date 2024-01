Villeroy & Boch Aktie: Wahnsinn - das ist ein Signal!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Der RSI ist ein häufig eingesetzter Indikator aus der technischen Analyse im Finanzmarkt. Bei Villeroy & Boch liegt der 7-Tage-RSI momentan bei 33,33 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der etwas längerfristige 25-Tage-RSI liegt mit einem Wert von 45,36 im neutralen Bereich, wodurch die Aktie auch hier ein "Neutral"-Rating erhält.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") hat die Villeroy & Boch-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 14,68 Prozent erzielt, was 7,62 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Bauprodukte" beträgt 8,36 Prozent, und Villeroy & Boch liegt aktuell 6,32 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie in dieser Kategorie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Villeroy & Boch liegt mit einem Wert von 7,58 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche von 31. Das verhältnismäßig niedrige KGV deutet darauf hin, dass die Aktie als "günstig" bezeichnet werden kann und daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut" erhält.

In Bezug auf die Dividendenrendite hat Villeroy & Boch mit 6,92 Prozent eine höhere Rendite als der Branchendurchschnitt von 3,15 Prozent. Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Bauprodukte"-Branche beträgt +3, was dazu führt, dass die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Bewertung erhält.