Villeroy & Boch Aktie: Überstürzen Sie nichts!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dies geschieht durch die Bewertung der Auf- und Abwärtsbewegungen im Verhältnis zueinander über einen bestimmten Zeitraum. Der RSI ist ein häufig verwendeter Indikator in der technischen Analyse des Finanzmarktes. Bei der Bewertung von Villeroy & Boch wurden der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage sowie der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis untersucht. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 41,03 Punkten, was bedeutet, dass die Villeroy & Boch-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird sie mit einem "Neutral"-Rating bewertet. Der RSI25, der auf 25 Tagen basiert, zeigt ähnliche Ergebnisse, da er bei 43,27 liegt. Auch hier erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Einstufung in dieser Hinsicht.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken bezüglich Villeroy & Boch war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. In den letzten ein bis zwei Tagen fanden keine Diskussionen über positive oder negative Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen statt. Als Ergebnis wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Bei der Analyse der Kommunikation im Internet über Villeroy & Boch zeigte sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was auf eine normale Aktivität hinweist. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Die Rate der Stimmungsänderung war laut Messung kaum verändert, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Villeroy & Boch derzeit höhere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Bauprodukte. Mit einer Differenz von 3,77 Prozentpunkten (6,92 % gegenüber 3,14 %) erhält die Dividendenpolitik der Aktie daher die Einstufung "Gut".