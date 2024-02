Villeroy & Boch Aktie: Keine Panik!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Für Villeroy & Boch beträgt der RSI 41,67, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25 liegt bei 51,47, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für einen Zeitraum von 25 Tagen führt. Zusammen ergibt sich also ein Gesamtrating von "Neutral".

In Bezug auf Dividenden schüttet Villeroy & Boch eine Rendite von 6,8 % aus, was 3,69 Prozentpunkte höher ist als der Branchendurchschnitt von 3,11 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut" in diesem Bereich.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gestimmt waren. Es gab sechs positive und zwei negative Tage, während an vier Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind jedoch vornehmlich neutral, was zu einer Gesamtbewertung der Anlegerstimmung als "Gut" führt.

Die Diskussionen im Internet können die Stimmung in Bezug auf Aktien verstärken oder verändern. In Bezug auf Villeroy & Boch wurde eine mittlere Aktivität gemessen, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Änderungen, was zu einer Gesamtbewertung der langfristigen Stimmung als "Neutral" führt.