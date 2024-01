Villeroy & Boch Aktie: Jetzt wird es konkret!

Die Aktienkurse von Villeroy & Boch lassen sich nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch anhand weicher Faktoren wie der Stimmung einschätzen. Laut Analyse unserer Experten waren die Meinungen und Befunde auf sozialen Plattformen zu Villeroy & Boch neutral. Auch die Themen, über die die Nutzer in den sozialen Medien in den letzten Tagen diskutiert haben, waren überwiegend neutral. Aufgrund dieser Betrachtung erhält die Aktie die Einstufung "Neutral" hinsichtlich der Stimmung.

In Bezug auf die Dividende beträgt das Verhältnis zur Aktie bei Villeroy & Boch derzeit 6, was eine positive Differenz von +3,66 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Bauprodukte-Branche ergibt. Unsere Analysten bewerten diese Dividendenpolitik daher als "Gut".

In der technischen Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs der Villeroy & Boch-Aktie derzeit bei 18,32 EUR, während der aktuelle Kurs bei 18 EUR liegt. Dies führt zu einer Bewertung "Neutral" mit einer Distanz von -1,75 Prozent zum GD200. Der GD50 der letzten 50 Tage weist einen Stand von 17,76 EUR auf, was einem Abstand von +1,35 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer Gesamtbewertung "Neutral" führt.

Hinsichtlich Sentiment und Buzz gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Villeroy & Boch in den sozialen Medien. Es wurde keine grundlegende Verschiebung zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen festgestellt. Daher erhält die Aktie vom Redaktionsteam eine Bewertung "Neutral". Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie liefert Hinweise darauf, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Insgesamt wurde über Villeroy & Boch unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält die Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating.