Villeroy & Boch Aktie: Jetzt geht’s richtig los!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Instrument der technischen Analyse, um das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses im Zeitverlauf zu betrachten. Aktuell wird für die Villeroy & Boch-Aktie ein RSI von 28,57 angegeben, was auf eine Überverkaufssituation hinweist. Daher wird dieses Signal als "Gut" eingestuft. Betrachtet man die relative Bewegung über 25 Tage (RSI25), ergibt sich ein Wert von 45, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit ist die Einstufung auf dieser Basis "Neutral". Insgesamt ergibt sich daher für den RSI die Einstufung "Gut".

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Villeroy & Boch derzeit eine Rendite von 6,92 % auf, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 3,16 %. Mit einer Differenz von 3,75 Prozentpunkten wird die ausgeschüttete Dividende daher als "Gut" eingestuft.

Im Rahmen der technischen Analyse zeigt sich, dass der Schlusskurs der Villeroy & Boch-Aktie am letzten Handelstag bei 17,9 EUR lag, was einem Unterschied von -3,71 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage von 18,59 EUR entspricht. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 17,57 EUR liegt nahe dem letzten Schlusskurs (+1,88 Prozent), was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Villeroy & Boch daher eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv in Bezug auf Villeroy & Boch. An drei Tagen war das Stimmungsbarometer grün, es wurden keine negativen Diskussionen verzeichnet. An insgesamt drei Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten positive Themen in Bezug auf das Unternehmen die Diskussionen. Aufgrund dessen wird die Aktie mit einem "Gut" bewertet. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.