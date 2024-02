Villeroy & Boch Aktie: Jetzt geht’s los!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Villeroy & Boch beträgt derzeit 7,64 und liegt damit 75 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 31 für Bauprodukte. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

In den letzten 200 Handelstagen lag der Durchschnitt des Schlusskurses der Villeroy & Boch-Aktie bei 18,13 EUR. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 17,85 EUR, was einem Unterschied von -1,54 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt wurden analysiert, wobei der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt. Dies führt zu einem insgesamt "Neutral"-Rating für die einfache Charttechnik.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv. In den vergangenen zwei Wochen standen vor allem positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer insgesamt "Gut"-Einschätzung des Titels führt.

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Zeitablauf und zeichnet dies im Relative Strength-Index (RSI) für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Der RSI-Wert von Villeroy & Boch beträgt derzeit 56,52, was weder überkauft noch -verkauft ist und daher eine "Neutral"-Einstufung erhält. Bei Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich ein RSI25-Wert von 50, was darauf hinweist, dass der Titel weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Die Gesamteinstufung für den RSI lautet daher "Neutral".