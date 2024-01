Villeroy & Boch Aktie: Ist theoretisch jetzt alles möglich?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine bedeutende Kennzahl, um die Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen zu bewerten. Im Fall von Villeroy & Boch beträgt das aktuelle KGV 7, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 31 als unterbewertet gilt. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

In Bezug auf das Stimmungsbild und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung festgestellt werden. Daher wird das Kriterium des Stimmungsbildes mit "Neutral" bewertet. Ebenso konnten keine signifikanten Unterschiede in der Diskussion über die Aktie festgestellt werden, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt erhält Villeroy & Boch für diese Stufe daher ein "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) für die Villeroy & Boch-Aktie beträgt aktuell 46 für die letzten 7 Tage, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Auch auf 25-Tage-Basis wird ein Wert von 44,09 ermittelt, was ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung ergibt. Zusammenfassend liefert die Analyse der RSIs ein "Neutral"-Rating.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Villeroy & Boch-Aktie bei 18,26 EUR, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der Abstand zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage wird ebenfalls als "Neutral" bewertet.

Insgesamt ergibt sich also ein "Neutral"-Gesamtbefund auf Basis der verschiedenen Analysen.