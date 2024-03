Villeroy & Boch Aktie: Grund zur Sorge?

Der Relative Strength Index (RSI) der Villeroy & Boch liegt bei 40 und deutet darauf hin, dass die Situation weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI25 beträgt 45 und weist ebenfalls auf eine neutrale Situation hin, was zu einer Gesamtbewertung dieser Kategorie als "Neutral" führt.

Mit einer Dividendenrendite von 6,8 Prozent hat Villeroy & Boch derzeit einen höheren Wert als der Branchendurchschnitt von 3,03 Prozent. Dies führt zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz wurde die Aktie von Villeroy & Boch untersucht. Die Anzahl der Beiträge und die Diskussionsintensität zeigten eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führte. Allerdings zeigte die Rate der Stimmungsänderung eine positive Veränderung, was zu einem "Gut"-Rating führte.

In der technischen Analyse erhält der aktuelle Kurs der Villeroy & Boch-Aktie ein "Neutral"-Signal, sowohl in Bezug auf den GD200 als auch den GD50.

Insgesamt ergibt sich also ein neutrales bis leicht positives Bild für die Villeroy & Boch-Aktie in Bezug auf verschiedene Kategorien.