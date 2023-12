Villars, tut es schon wieder!

Die Villars-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 679,35 CHF erreicht. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 585 CHF, was einem Unterschied von -13,89 Prozent entspricht. Aufgrund dieses Ergebnisses wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 610,1 CHF, und der letzte Schlusskurs liegt nahe diesem Durchschnitt, was einem Unterschied von -4,11 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie in diesem Fall ein "Neutral"-Rating. Insgesamt bekommt die Villars-Aktie aus charttechnischer Sicht eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividendenrendite hat Villars im Moment einen Wert von 0 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,63 Prozent. Aufgrund dieser Differenz erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

Wenn man die Performance der Villars-Aktie in den letzten 12 Monaten betrachtet, ergibt sich eine Underperformance von -23,72 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln"-Branche, die im Durchschnitt um 44,46 Prozent gestiegen sind. Im Vergleich zum "Verbrauchsgüter"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 23,77 Prozent hatte, liegt Villars 47,49 Prozent darunter. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Auf fundamentaler Basis ist Villars im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln) überbewertet. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 39,69 weicht die Aktie um 48 Prozent vom Branchen-KGV von 26,89 ab. Daher wird auf fundamentaler Basis eine "Schlecht"-Empfehlung ausgesprochen.

Sollten Villars Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich Villars jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Villars-Analyse.

Villars: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...