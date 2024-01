Villars Aktie: Kommen hier irgendwann auch wieder bessere Zeiten?

Die Villars-Aktie schüttet eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 3,65 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" aufgrund des niedrigeren Ertrags im Vergleich zur Lebensmittel- und Grundnahrungsmittel-Einzelhandelsbranche.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung liegt Villars mit einer Rendite von -23,33 Prozent im vergangenen Jahr mehr als 47 Prozent unter der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Verbrauchsgütersektor. Die Branche verzeichnete im Durchschnitt eine Rendite von 42,35 Prozent, während Villars mit 65,68 Prozent deutlich darunter liegt. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die Stimmung für Villars hat sich in den letzten Wochen kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Ebenso wurde keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien festgestellt, wodurch die Aktie ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Villars-Aktie liegt bei 100, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Ebenso zeigt der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, mit einem Wert von 70 eine "Schlecht"-Einschätzung auf diesem Niveau. Dadurch ergibt sich insgesamt eine Gesamteinschätzung als "Schlecht".