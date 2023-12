Villars Aktie: Jetzt sollte man sich Sorgen machen!

Der Aktienkurs von Villars im Vergleich zu anderen Aktien im Verbrauchsgütersektor hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -23,72 Prozent erzielt, was mehr als 44 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. In der Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" beträgt die mittlere Rendite 19,46 Prozent, wobei Villars mit 43,18 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Villars mit 0 Prozent 3,48 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" weist eine durchschnittliche Dividendenrendite von 3 Prozent auf. Aus diesem Grund wird die Aktie als unrentables Investment eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Villars liegt der 7-Tage-RSI bei 100 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass Villars weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die technische Analyse ergibt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Villars-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 683,08 CHF liegt. Der letzte Schlusskurs von 575 CHF weicht somit um -15,82 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen von 618,9 CHF liegt unter dem letzten Schlusskurs (-7,09 Prozent), wodurch die Villars-Aktie auch hier ein "Schlecht"-Rating erhält.

Zusammenfassend erhält die Villars-Aktie in Bezug auf die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.