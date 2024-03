Villars Aktie: Ist das noch normal?

Der Aktienkurs von Villars weist im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Verbrauchsgütersektor eine Rendite von -22,15 Prozent auf, was mehr als 30 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 47,84 Prozent, was bedeutet, dass Villars mit einer Rendite von 69,99 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie von Villars ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf weiche Faktoren wie das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt die Aktie von Villars eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat in diesem Zeitraum nur geringe Veränderungen erfahren, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Villars daher als "Neutral"-Wert bewertet.

Die Dividendenrendite von Villars beträgt 0 Prozent, was 3,94 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Villars-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Die Dividende wird in Bezug auf den aktuellen Aktienkurs gesetzt.

In der technischen Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs von Villars bei 644,95 CHF, während der aktuelle Kurs bei 670 CHF liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt +3,88 Prozent, was zu einer Bewertung "Neutral" führt. Der GD50 liegt bei 600,5 CHF, was bedeutet, dass die Aktie mit einem Abstand von +11,57 Prozent ein "Gut" erhält. Insgesamt wird daher die Gesamtnote "Gut" vergeben.