Villars Aktie: Finger weg?

Die Villars-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 679,35 CHF erreicht. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 585 CHF, was einem Unterschied von -13,89 Prozent entspricht. Aufgrund dieses Ergebnisses wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 610,1 CHF, und der letzte Schlusskurs liegt nahe diesem Durchschnitt, was einem Unterschied von -4,11 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie in diesem Fall ein "Neutral"-Rating. Insgesamt bekommt die Villars-Aktie aus charttechnischer Sicht eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividendenrendite hat Villars im Moment einen Wert von 0 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,63 Prozent. Aufgrund dieser Differenz erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

Wenn man die Performance der Villars-Aktie in den letzten 12 Monaten betrachtet, ergibt sich eine Underperformance von -23,72 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln"-Branche, die im Durchschnitt um 44,46 Prozent gestiegen sind. Im Vergleich zum "Verbrauchsgüter"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 23,77 Prozent hatte, liegt Villars 47,49 Prozent darunter. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Auf fundamentaler Basis ist Villars im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln) überbewertet. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 39,69 weicht die Aktie um 48 Prozent vom Branchen-KGV von 26,89 ab. Daher wird auf fundamentaler Basis eine "Schlecht"-Empfehlung ausgesprochen.