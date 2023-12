Village Super Market Aktie: Wird das der nächste Knaller?

Derzeit schüttet die Village Super Market höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln. Mit einer Dividendenrendite von 4,08 % gegenüber dem Branchendurchschnitt von 2,86 % erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Gut".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Village Super Market wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert. Das Stimmungsbarometer zeigt überwiegend grüne Tage, an denen keine negativen Diskussionen verzeichnet wurden, und nur vereinzelt neutrale Tage. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung im Zusammenhang mit Village Super Market wurden über einen längeren Zeitraum ausgewertet. Dabei hat die Aktie eine durchschnittliche Aktivität gezeigt, was auf eine neutrale Einstufung hinweist. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt ebenfalls kaum Änderungen, was zu einer weiteren neutralen Einschätzung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Village Super Market-Aktie liegt bei 17,86 für einen Zeitraum von 7 Tagen, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 39,31, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt führt dieses Gesamtbild zu einem Rating von "Gut" für die Village Super Market-Aktie.