Village Super Market Aktie: So stark, wie lange nicht mehr!

Die Village Super Market verzeichnet eine Dividendenrendite von 4,08 Prozent, was 1,13 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. In der Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" beträgt die durchschnittliche Dividendenrendite 2 Prozent. Daher wird die Aktie im Vergleich als lukratives Investment angesehen und von der Redaktion mit einer "Gut"-Bewertung versehen.

Die technische Analyse zeigt, dass der Kurs der Village Super Market bei 25,15 USD liegt und damit +2,57 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie aufgrund einer Distanz von +9,21 Prozent zum GD200 als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es in den letzten Wochen eine Zunahme positiver Kommentare über Village Super Market in den sozialen Medien. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt ebenfalls eine positive Entwicklung, was zu einer "Gut"-Bewertung der Aktie durch die Redaktion führt.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses erzielte die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 13,46 Prozent. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") liegt Village Super Market jedoch um 140,49 Prozent unter dem Durchschnitt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" beträgt -10,7 Prozent, wobei Village Super Market aktuell 24,15 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt auf dieser Stufe mit "Neutral" bewertet.