Village Super Market Aktie: Müssen Sie sich jetzt Sorgen machen?

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung von Village Super Market wurden über einen längeren Zeitraum hinweg beobachtet und ausgewertet. Die Aktie hat eine durchschnittliche Aktivität gezeigt, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hindeutet und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was eine Einschätzung als "Neutral"-Wert bedeutet. Insgesamt ergibt sich für Village Super Market in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") liegt die Rendite von Village Super Market mit 15,58 Prozent mehr als 7 Prozent darüber. Die "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln"-Branche hatte eine mittlere Rendite von 3,63 Prozent in den vergangenen 12 Monaten. Auch hier liegt Village Super Market mit 11,95 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Dividendenrendite von Village Super Market liegt mit 3,89 Prozent aktuell über dem Branchendurchschnitt. Die "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln"-Branche hat einen Wert von 2,8, wodurch sich eine Differenz von +1,09 Prozent zur Village Super Market-Aktie ergibt. Aufgrund dieses Ergebnisses bekommt die Aktie eine "Gut"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 8,11 und liegt mit 75 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 32. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet, weshalb Village Super Market auf dieser Stufe eine "Gut"-Bewertung erhält.