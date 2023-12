Village Super Market Aktie: Jetzt geht’s rund!

Die Village Super Market Aktie wird derzeit positiv bewertet, basierend auf verschiedenen Analysemethoden. Der gleitende Durchschnittskurs liegt bei 23,01 USD, während der aktuelle Kurs 24,94 USD beträgt, was einer Distanz von +8,39 Prozent zum GD200 entspricht. Dies führt zu einer Bewertung von "Gut". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 24,48 USD, was einem Abstand von +1,88 Prozent entspricht und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Gut".

In Bezug auf die Dividende schneidet Village Super Market ebenfalls positiv ab, mit einer Dividende von 4,08 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 2,89 % im Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln. Dies führt zu einer Bewertung von "Gut".

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls positiv, da in den sozialen Medien nur positive Meinungen zur Aktie veröffentlicht wurden. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den letzten Tagen mit den positiven Themen rund um Village Super Market, was ebenfalls zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Schließlich wird die Aktie auch auf fundamentaler Ebene positiv bewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 8,02 unter dem Branchendurchschnitt von 33,81 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und somit eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien erhält.