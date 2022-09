Village Hotel Sentosa eröffnet mit neuen und aufregenden Erlebnissen für Familien

Singapur (ots/PRNewswire) -Das Village Hotel Sentosa (VHS) by Far East Hospitality (https://www.fareasthospitality.com/), ein familienfreundliches Hotel auf der idyllischen Insel Sentosa, hat heute offiziell seine Türen wieder geöffnet.Zur Feier der Wiedereröffnung bietet die VHS ein Village Playcation (https://www.villagehotels.asia/en/deals/Village-Playcation)-Paket für eine bis zu vierköpfige Familie mit zwei Übernachtungen und neuen Angeboten an, darunter ein Mini-Hotelier-Erlebnis nach Wahl, unbegrenzter Zugang zu den „Playtivities", ein großes Paket mit Kinderausstattung und vieles mehr.Ein unvergleichliches Erlebnis für junge UrlauberUm die Kleinen willkommen zu heißen, eröffnet das Hotel in der Lobby ein einladendes Dorf, in dem die Kinder von den bezaubernden Maskottchen des Hotels, den Village Explorers, begrüßt werden: Vin und Vee, köstliche Leckereien und lustige Aktivitäten wie Eiscreme und Popcorn zum Nulltarif, ein Ballonskulpturen-Stand und vieles mehr.Mini-Hotelier-Erlebnis - Spielerisches Lernen für die KleinenMini Hotelier wird im Rahmen des Village Playcation-Pakets angeboten und soll die Fantasie und Kreativität der Kleinen fördern und ihnen neue Erfahrungen ermöglichen. Die Kinder können aus fünf verschiedenen Erlebnissen wählen: Mini-Künstler, Mini-Haushälter, Mini-Ingenieur, Mini-Koch und Mini-Gärtner.Eine Vielzahl von unterhaltsamen AktivitätenZusätzlich zu den neuen Erlebnissen bietet das VHS eine Reihe von kostenlosen Aktivitäten an, die Spaß machen, wie z. B. Aqua Zumba für die ganze Familie, abendliche Filmvorführungen im Freien auf dem Pooldeck, Harzkunst, Sandkunst und Pilates für Kinder, damit die Kinder unterhalten werden und die Eltern ihren Aufenthalt genießen können.Familienzimmer mit höchstem KomfortNach einem ereignisreichen Tag können Sie sich in die Familienzimmer zurückziehen, die durch miteinander verbundene Zimmer für bis zu vier Erwachsene oder zwei Erwachsene und drei Kinder konzipiert sind.Village PlaycationDas Village Playcation-Zimmerpaket ist jetzt bis zum 23. Dezember 2022 verfügbar und kostet ab 1.180 USD netto für zwei Übernachtungen in einem Familienzimmer.- Tägliches Frühstück (bis 4 Personen)- Großes Paket mit Kinderausstattung- 1 Mini-Hotelier-Erlebnis nach Wahl- Kostenloser Zugang zu unbegrenzten „Playtivities"- Bis zu 25 % Ermäßigung auf teilnehmende Lebensmittel- und Getränkeanbieter und Sentosa-AngeboteBuchungszeitraum: 1. September bis 23. Dezember 2022Aufenthaltszeitraum: 1. September bis 23. Dezember 2022Buchungslink: https://www.villagehotels.asia/en/deals/Village-PlaycationWeitere Informationen finden Sie unter https://www.villagehotels.asia/en/hotels/village-hotel-sentosaView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/village-hotel-sentosa-eroffnet-mit-neuen-und-aufregenden-erlebnissen-fur-familien-301629342.htmlPressekontakt:Michelle Yee,Socialyse Singapore,E-Mail: michelle.yee@havas.com,Mobil: + 65 9181 8529Original-Content von: Far East Hospitality, übermittelt durch news aktuell