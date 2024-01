Village Farms Aktie: Das ist die Höhe!

In den letzten zwölf Monaten hat Village Farms insgesamt eine Analystenbewertung erhalten. Die durchschnittliche Bewertung des Unternehmens ist "Gut", basierend auf einer "Gut"-Meinung und keiner neutralen oder negativen Meinung. Es gab keine Updates von Analysten im letzten Monat. Die Kursprognose von 3 USD für das Wertpapier ergibt ein Aufwärtspotential von 279,75 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Die Dividendenrendite des Unternehmens beträgt 0 %, was 4,08 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt und deshalb als "Schlecht" bewertet wird.

Village Farms hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 469,42 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien im Nahrungsmittelsektor im Durchschnitt um -11,5 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +480,92 Prozent im Branchenvergleich, was zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

Die Anleger-Stimmung bei Village Farms in Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den letzten zwei Wochen wurden überwiegend positive Themen diskutiert, was zu der Gesamteinschätzung "Gut" führt. Daher erhält das Unternehmen in Bezug auf die Anleger-Stimmung insgesamt auch eine "Gut"-Bewertung.