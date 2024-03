Village Farms Aktie: Wohin geht die Reise?

Der Aktienkurs von Village Farms hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 469,42 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Nahrungsmittel"-Branche im Durchschnitt um -3,08 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Village Farms eine Outperformance von +472,5 Prozent in dieser Branche verzeichnet. Auch im "Verbrauchsgüter"-Sektor kann das Unternehmen mit einer Rendite von 32,08 Prozent im letzten Jahr überzeugen. Village Farms liegt hier 437,34 Prozent über dem Durchschnittswert und erhält deshalb ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von -3,16 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 0,76 USD mit dem aktuellen Kurs von 0,736 USD vergleicht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 0,8 USD, liegt der letzte Schlusskurs mit -8 Prozent darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt bekommt das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Was die Dividende betrifft, so liegt Village Farms mit einer Dividende von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Nahrungsmittel (8,21 %) niedriger. Die Differenz von 8,21 Prozentpunkten führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Bei der Betrachtung des Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass die Village Farms-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (46) als auch der RSI der letzten 25 Handelstage (57,04) führen zu einem "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält das Unternehmen also auch für die Analyse der RSIs ein "Neutral"-Rating.