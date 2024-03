Village Farms Aktie: Was könnte jetzt noch passieren?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der es ermöglicht, festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Es werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Der RSI der letzten 7 Tage für die Village Farms-Aktie beträgt aktuell 46, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage beträgt 57,04, was ebenfalls auf ein "Neutral"-Rating hindeutet. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Neutral"-Rating für Village Farms.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses konnte Village Farms in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 469,42 Prozent erzielen, während ähnliche Aktien aus der "Nahrungsmittel"-Branche im Durchschnitt um -3,08 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +472,5 Prozent für Village Farms. Auch im "Verbrauchsgüter"-Sektor lag die Rendite von Village Farms mit 437,34 Prozent über dem Durchschnittswert, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich beim Vergleich des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs eine Abweichung von -3,16 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die Dividende liegt Village Farms mit 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Nahrungsmittel (8,21 %) niedriger, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt, da die Differenz 8,21 Prozentpunkte beträgt.