Village Farms Aktie: Diese Entwicklung ist mal ganz was neues

Die Village Farms liegt mit einem Kurs von 0,761 USD derzeit +0,13 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Einstufung ebenfalls als "Neutral" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei +1,47 Prozent liegt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Neutral" beurteilt.

In den vergangenen zwölf Monaten wurde die Aktie der Village Farms von Analysten insgesamt mit 1 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht-Einstufungen versehen. Daraus ergibt sich für die langfristige Einstufung ein "Gut". Für den letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Village Farms vor. Das mittlere Kursziel für die Aktie der Village Farms liegt bei 3 USD. Da der letzte Schlusskurs bei 0,761 USD liegt, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von 294,22 Prozent, was mit der Einstufung "Gut" verbunden ist. Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten insgesamt die Einschätzung "Gut".

Der Relative Strength-Index (RSI), ein prominentes Signal der technischen Analyse, bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen aufeinander. Der RSI der Village Farms führt bei einem Niveau von 49,77 zur Einstufung "Neutral". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 55,45 ein Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Damit stellt sich die Gesamteinschätzung auf "Neutral".

Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für Village Farms in den vergangenen Wochen jedoch kaum verändert, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für Village Farms wurden in den letzten vier Wochen keine außergewöhnlichen Aktivitäten gemessen, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.