Village Farms Aktie: Alles andere als uninteressant …

In den letzten zwei Wochen wurde Village Farms von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet. Dies ergab die Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den beiden vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben. Auch in den vergangenen Tagen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Von Analysten liegen aus den letzten zwölf Monaten 1 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht Einschätzungen vor, was im Schnitt einem "Gut"-Rating entspricht. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 3 USD, was im Vergleich zum letzten Schlusskurs (0,76 USD) einem potenziellen Anstieg um 294,74 Prozent entspricht. Somit erhält die Village Farms-Aktie eine "Gut"-Empfehlung aus Analystensicht.

Im Branchenvergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Verbrauchsgüter" liegt Village Farms mit einer Rendite von 469,42 Prozent deutlich darüber. Auch im Vergleich zur "Nahrungsmittel"-Branche, die eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -14,66 Prozent verzeichnete, liegt Village Farms mit 484,08 Prozent darüber. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Hinsichtlich der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung ergibt sich für Village Farms eine "Neutral"-Einstufung über einen längeren Zeitraum. Die Aktie hat dabei eine mittlere Diskussionsintensität im Netz hervorgebracht und die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen. In der Gesamtbewertung ergibt sich somit für Village Farms in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".