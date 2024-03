Village Bank and Aktie: Das dürfte in den nächsten Tagen sehr spannend werden

Die Village Bank And erhält derzeit eine negative Bewertung für ihre Dividendenpolitik, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Handelsbanken" bei -136,68 Prozent liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Dividendenpolitik des Unternehmens schlecht bewertet wird.

In Bezug auf die fundamentale Analyse weist die Village Bank And ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 31 auf. Im Vergleich dazu haben ähnliche Unternehmen in der Branche "Handelsbanken" im Durchschnitt ein KGV von 134. Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie daher als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die Aktie der Village Bank And derzeit 0,14 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage liegt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Für die vergangenen 200 Tage wird ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung gegeben, da die Distanz zum GD200 bei -2,31 Prozent liegt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI für die Village Bank And liegt derzeit bei 0,79 Punkten, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen weder eine überkaufte noch eine überverkaufte Situation, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Village Bank And daher gemischte Bewertungen in verschiedenen Analysekategorien, wobei die fundamentale Analyse positiver ausfällt als die technische Analyse.